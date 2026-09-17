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वाराणसी एयरपोर्ट: 'यात्री सेवा अभियान' शुरू, 10 अक्तूबर तक चलेगा; आगमन हॉल में रक्तदान शिविर

Thu, 17 Sep 2026 03:04 PM IST
Pragati Chand
Pragati Chand Pragati Chand
Updated Thu, 17 Sep 2026 03:04 PM IST
सार

'यात्री सेवा अभियान' के शुभारंभ के अवसर पर एयरपोर्ट पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें सभी हितधारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रस्थान क्षेत्र में शहनाई वादन हुआ।

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Varanasi Airport Passenger Service Campaign launched blood donation camp in arrival hall
'यात्री सेवा अभियान' का शुभारंभ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी एयरपोर्ट पर बृहस्पतिवार को 'यात्री सेवा अभियान' का शुभारंभ किया गया। एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर इस अभियान की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर, सुगम और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना है।

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यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्तूबर 2026 तक चलेगा। शुभारंभ के अवसर पर एयरपोर्ट पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें सभी हितधारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रस्थान क्षेत्र में शहनाई वादन हुआ। आगमन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही, 'वंदे मातरम्' का सामूहिक गायन भी किया गया। 
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यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए एक विशेष सहायता डेस्क स्थापित की गई है। यह डेस्क शहर की ओर के क्षेत्र में बनाई गई है। अभियान के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनका लक्ष्य यात्रियों की सुविधा, सहायता और सेवा गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
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अभियान के मुख्य उद्देश्य
इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य यात्रियों को सुगम और सुविधाजनक यात्रा अनुभव देना है। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट पर मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना भी इसमें शामिल है। यह अभियान यात्रियों की संतुष्टि सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।


शुभारंभ पर आयोजित विशेष कार्यक्रम
अभियान की शुरुआत के मौके पर कई विशेष आयोजन हुए। इनमें 'वंदे मातरम्' का सामूहिक गायन प्रमुख रहा। प्रस्थान क्षेत्र में शहनाई वादन ने माहौल को खुशनुमा बनाया। आगमन हॉल में रक्तदान शिविर लगाकर सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। यात्रियों की मदद के लिए शहर की ओर के क्षेत्र में सहायता डेस्क भी बनाई गई है।

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