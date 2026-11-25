लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। मौसम और ऑपरेशनल कारणों से आठ उड़ानें विलंबित रहीं, जबकि चार उड़ानों को निरस्त करना पड़ा। इसके चलते यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। सबसे अधिक असर मुंबई रूट पर देखने को मिला। यहां से आने-जाने वाली छह उड़ानें देरी से संचालित हुईं। वहीं, पुणे रूट की दो उड़ानें भी प्रभावित रहीं।

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एयरपोर्ट पर विलंबित उड़ानों में एयर इंडिया एक्सप्रेस की आईएक्स 2209 और आईएक्स 1023 शामिल रहीं। दोनों मुंबई-वाराणसी-मुंबई रूट पर संचालित होती हैं। इसके अलावा अकासा एयर की मुंबई-वाराणसी-मुंबई उड़ान भी निर्धारित समय से देरी से पहुंची और रवाना हुई। पुणे रूट पर इंडिगो की 6ई 137 उड़ान के संचालन पर भी असर पड़ा। इस तरह मुंबई और पुणे से जुड़ी उड़ानों के यात्रियों को समय से अधिक इंतजार करना पड़ा।