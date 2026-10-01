कैदियों ने थामी किताब: जेल के बाहर गुनहगार, अंदर गुरु; पढ़ाने के लिए रोज मिलते हैं 80 रुपये

अपराध की सजा काटने और आरोपों में गिरफ्तार होकर जेल पहुंचे कैदियों के लिए चहारदीवारी के भीतर जिंदगी का एक दूसरा अध्याय भी शुरू होता है। यहां कुछ कैदी खुद पढ़ाई करते हैं तो कुछ दूसरों के गुरु बन जाते हैं।

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केंद्रीय कारागार में पढ़े-लिखे कैदियों को दूसरे कैदियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बदले उन्हें 80 रुपये प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है। जेल में वाहर से कोई शिक्षक पढ़ाने नहीं आता। बीते पांच वर्षों में दोनों ही जेलों के 43 बंदियों और कैदियों ने हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया और पास भी हुए।केंद्रीय कारागार में 18 जिलों के बंदी निरुद्ध हैं। इस बार हाईस्कूल के लिए 8 और इंटरमीडिएट के लिए 10 बंदियों ने पंजीकरण कराया है। प्रत्येक सर्किल में क्लासरूम की व्यवस्था है जहां बंदियों को एकत्र कर पढ़ाई कराई जाती है। सबसे खास बात यह है कि यहां कैदी ही शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं जो कैदी पहले से पढ़े-लिखे हैं, उन्हें शिक्षण कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है। ये कैदी अलग-अलग विषय पढ़ाते हैं।