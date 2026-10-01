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असलहा तस्करी का खुलासा: मध्य प्रदेश से गाजीपुर पहुंची अवैध हथियारों की खेप, डिलीवरी से पहले दबोचे गए आरोपी

Thu, 01 Oct 2026 03:37 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 01 Oct 2026 03:37 PM IST
सार

गाजीपुर जिले की पुलिस ने 38 अवैध पिस्टल और तमंचे के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। हथियारों की खेप एमपी के खंडवा-बुरहानपुर से गाजीपुर लाई गई थी। इस दौरान 18 पिस्टल, 19 तमंचे और 18 कारतूस बरामद किए गए। 

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Ghazipur police arrested three miscreants for arms smuggling 18 pistols 19 country-made pistols recovered
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजीपुर जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र के कैथवलिया पुलिया पर बुधवार रात पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप की डिलीवरी से पहले तीन युवकों को दबोच लिया। तलाशी में उनके पिट्ठू बैग में 38 अवैध पिस्टल और तमंचे मिले। 

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क्या है पूरा मामला
पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने बताया कि तीनों मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर क्षेत्र से अवैध असलहे लेकर गाजीपुर पहुंचे थे और डिलीवरी की तैयारी में थे। स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 18 पिस्टल, 19 देशी तमंचे और 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।
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जांच में जुटी पुलिस
एसपी ने बताया कि हथियारों के स्रोत और आरोपियों के संपर्कों की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, बुधवार की रात सूचना मिली कि कुछ अंतरराज्यीय असलहा तस्कर हथियार लेकर कैथवलिया पुलिया के पास दोपहिया वाहन के साथ मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने इलाके की निगरानी शुरू कर दी। मोटरसाइकिल के पास तीन युवक दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही तीनों भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया।

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Ghazipur police arrested three miscreants for arms smuggling 18 pistols 19 country-made pistols recovered
असलहा बरामद - फोटो : अमर उजाला

एसपी ने बताया कि तलाशी में पहले आरोपी रतन विश्वकर्मा के पास से .32 बोर की एक पिस्टल और पांच कारतूस मिले। उसके पिट्ठू बैग से छह पिस्टल और सात देशी तमंचे बरामद हुए। दूसरे आरोपी रवि कुमार के पास से एक पिस्टल और छह कारतूस मिले। उसके बैग से पांच पिस्टल और छह तमंचे बरामद हुए। तीसरे आरोपी अभिषेक कुमार के पास .9 एमएम की पिस्टल और दो कारतूस मिले। उसके बैग से पांच .32 बोर की पिस्टल और छह देशी तमंचे बरामद किए गए।

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एसपी ने रतन विश्वकर्मा और रवि कुमार को भदौरा, थाना गहमर तथा अभिषेक कुमार को फुल्ली, थाना दिलदारनगर का निवासी बताया है। तीनों की उम्र करीब 19 से 20 वर्ष है। पुलिस ने इनके पास से तीन मोबाइल फोन, 900 रुपये और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एसपी के अनुसार, मामले में दो अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें सक्रिय है। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 

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