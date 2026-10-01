वीडीए ने तोड़ा कमाई का रिकॉर्ड: 11 महीने में जुटाए 500 करोड़ रुपये, इतिहास का सबसे बड़ा राजस्व

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नवंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच 500 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। यह प्राधिकरण के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक राजस्व है। इससे पूर्व वार्षिक राजस्व लगभग 120 करोड़ रुपये रहा था। इस प्रकार एक वर्ष से भी कम अवधि में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अपनी सामान्य वार्षिक आय से चार गुना अधिक राजस्व कमाया है। इस राजस्व वृद्धि में भवन मानचित्र स्वीकृति में 250 फीसदी की वृद्धि का मुख्य योगदान रहा है।

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