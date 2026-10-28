वाराणसी: लहरतारा, चितईपुर क्षेत्र के 14.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा; 2721 करोड़ की छह परियोजनाओं को मंजूरी

काशी में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था के विस्तार के लिए 2721 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। अमृत-2.0 योजना के तहत पेयजल की तीन और सीवरेज की तीन परियोजनाएं हैं। लहरतारा, ट्रांस वरुणा और चितईपुर क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों से 14.5 लाख लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी। परियोजनाओं से क्षेत्रों को पेयजल और सीवरेज व्यवस्था से शत-प्रतिशत आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है।

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नगर निगम के नवविस्तारित लहरतारा जोन में सिस वरुणा पेयजल विस्तारीकरण और वृद्धिकरण योजना को मंजूरी मिली है। इससे करीब 2,18,287 लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं, पुराना ट्रांस वरुणा पेयजल विस्तारीकरण और वृद्धिकरण योजना से 13 वार्डों की 4,15,185 आबादी को लाभ मिलेगा। नवविस्तारित क्षेत्र में सिस वरुणा जलापूर्ति योजना (चितईपुर) के तहत सात वार्डों की 1,88,948 आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। विज्ञापन



सीवरेज व्यवस्था के विस्तार के लिए पुराने ट्रांस वरुणा जोन में परियोजना स्वीकृत की गई है। इससे करीब 4,05,303 लोगों को लाभ मिलेगा। नवविस्तारित लहरतारा जोन के सिस वरुणा क्षेत्र के आठ वार्डों की 2,04,207 आबादी को भी सीवरेज सुविधा दिलाने की योजना है। वहीं, नवविस्तारित चितईपुर जोन के चयनित 10 वार्डों की 2,22,608 आबादी को सीवरेज व्यवस्था से जोड़ने के लिए परियोजना मंजूर की गई है। नगर निगम के नवविस्तारित लहरतारा जोन में सिस वरुणा पेयजल विस्तारीकरण और वृद्धिकरण योजना को मंजूरी मिली है। इससे करीब 2,18,287 लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं, पुराना ट्रांस वरुणा पेयजल विस्तारीकरण और वृद्धिकरण योजना से 13 वार्डों की 4,15,185 आबादी को लाभ मिलेगा। नवविस्तारित क्षेत्र में सिस वरुणा जलापूर्ति योजना (चितईपुर) के तहत सात वार्डों की 1,88,948 आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।सीवरेज व्यवस्था के विस्तार के लिए पुराने ट्रांस वरुणा जोन में परियोजना स्वीकृत की गई है। इससे करीब 4,05,303 लोगों को लाभ मिलेगा। नवविस्तारित लहरतारा जोन के सिस वरुणा क्षेत्र के आठ वार्डों की 2,04,207 आबादी को भी सीवरेज सुविधा दिलाने की योजना है। वहीं, नवविस्तारित चितईपुर जोन के चयनित 10 वार्डों की 2,22,608 आबादी को सीवरेज व्यवस्था से जोड़ने के लिए परियोजना मंजूर की गई है।

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