Varanasi News: वैष्णवी प्रकाश बनीं काशी की पहली महिला कैंडिडेट मास्टर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:46 AM IST
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युवा शतरंज खिलाड़ी वैष्णवी प्रकाश ने वूमन कैंडिडेट मास्टर (डब्ल्यूसीएम) की अंतरराष्ट्रीय उपाधि हासिल की। वह वाराणसी की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की। उनकी नवीनतम फिडे रेटिंग 2061 हो गई है। बुडापेस्ट में प्रदर्शन से उन्होंने 168 रेटिंग अंक बढ़ाए। वैष्णवी ने फर्स्ट सैटरडे बुडापेस्ट अंडर-2250 प्रतियोगिता जीती, जहां वह अपराजित रहीं। वह उत्तर प्रदेश की तीसरी सर्वाधिक रेटिंग प्राप्त महिला खिलाड़ी भी हैं।
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