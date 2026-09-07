यूपीपीसीएस परीक्षा: नेटवर्क थ्योरी, रैक्टिफायर, सर्किट से जुड़े सवालों ने फंसाया, 65 फीसदी ने छोड़ी परीक्षा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीसीएस) की प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा 2025 की परीक्षा रविवार को 36 केंद्रों पर दो पालियों में हुई। दो पालियों में होने वाली परीक्षा में कुल 16129 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। दोनों पालियों में 65 प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक्स से नेटवर्क थ्योरी, रैक्टिफायर, सर्किट से जुड़े सवालों ने परीक्षार्थियों को फंसाया।

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