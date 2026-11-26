योगी सरकार की तारीफ की

आनंद दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। गुंडे और माफिया प्रदेश छोड़ चुके हैं। प्रदेश में निवेशकों की रुचि बढ़ी है और यूपी तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा।



सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना

सपा के पीडीए के सवाल पर आनंद दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' है। वह इसी के सहारे मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं।



सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत पर उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को शून्य दिया है, लेकिन यह शून्य कांग्रेस के खाते में कुछ ज्यादा ही आ गया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की अगले 50 वर्षों तक यही स्थिति रहने वाली है।