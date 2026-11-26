यूपी: विधानसभा चुनाव में उतरेगी शिवसेना (शिंदे गुट), भाजपा अध्यक्ष से चल रही बातचीत
शिवसेना (शिंदे गुट) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से बातचीत चल रही है। उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने का दावा करते हुए सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा।
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शिवसेना (शिंदे गुट) ने भी चुनाव मैदान में उतरने का एलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि शिवसेना यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से बातचीत चल रही है। उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने का दावा भी किया।
आनंद दुबे बृहस्पतिवार को विक्रमपुर महाराजगंज स्थित अपने घर आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में चुनाव लड़ने की घोषणा की। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दलों अपना दल (एस), निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सुभासपा के बीच सीटों को लेकर सियासी चर्चाएं चल रही हैं।
योगी सरकार की तारीफ की
आनंद दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। गुंडे और माफिया प्रदेश छोड़ चुके हैं। प्रदेश में निवेशकों की रुचि बढ़ी है और यूपी तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा।
सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना
सपा के पीडीए के सवाल पर आनंद दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' है। वह इसी के सहारे मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं।
सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत पर उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को शून्य दिया है, लेकिन यह शून्य कांग्रेस के खाते में कुछ ज्यादा ही आ गया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की अगले 50 वर्षों तक यही स्थिति रहने वाली है।