यूपी: मऊ में कक्षा एक की छात्रा सामरा ने लगाई डीएम से सड़क मरम्मत की गुहार, कुछ ही घंटों में काम शुरू

वार्ड 17 निवासी कक्षा एक की छात्रा सामरा नाज (7) के घर के पास की सड़क का जल्द निर्माण शुरू होगा। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन के निर्देश पर मंगलवार को नगर पालिका की टीम ने भूमि की पैमाइश की। सड़क निर्माण के लिए एस्टीमेट भी तैयार कर लिया है।

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जिलाधिकारी ने टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट में सोमवार को जनसुनवाई में पिता के साथ पहुंची सामरा नाज ने डीएम आनंद वर्धन से खराब सड़क की समस्या बताई थी। कहा था, रास्ता खराब होने के कारण स्कूल जाते समय उसे आने-जाने में परेशानी होती है। कई बार चोट भी लग जाती है। स्कूल ड्रेस भी गंदी हो जाती है, जिसके चलते स्कूल में डांट सुननी पड़ती है।जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने बताया कि जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है। बच्चों और आम नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता से लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।