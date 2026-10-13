यूपी चुनाव: 133 विधानसभा सीटों की चुनावी तैयारियां परखेंगे बीएल संतोष व विनोद तावड़े, बनाएंगे रणनीति; तैयारी

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा संगठन को विधानसभा स्तर पर और मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। 14 और 15 अक्तूबर को काशी और गोरखपुर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों, विस्तारकों की संयुक्त कार्यशाला होगी। इन क्षेत्रों में विधानसभा की 133 सीटें हैं। इनके 266 प्रभारी और विस्तारक बुलाए गए हैं।

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भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के मार्गदर्शन में होने वाले इस प्रशिक्षण वर्ग में संगठन की जमीनी सक्रियता, बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क और चुनावी तैयारियों पर चर्चा होगी। कार्यशाला का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक समन्वय मजबूत करना और विधानसभा स्तर पर पार्टी की तैयारियों को गति देना है।