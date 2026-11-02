यूपी बोर्ड परीक्षा 2027: वाराणसी में 15 विद्यालयों को तीसरी बार केंद्र बनाने, 20 केंद्रों की दूरी पर आपत्ति

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए जारी परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची पर विद्यालयों की ओर से कुल 94 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन आपत्तियों में 20 से अधिक परीक्षा केंद्रों की दूरी, 15 से अधिक एक ही विद्यालय को लगातार तीसरी बार केंद्र बनाए जाने और 35 से अधिक किसी केंद्र पर अधिक संख्या में परीक्षार्थियों को आवंटित किए जाना हैं। इनके अलावा 15 से अधिक विद्यालयों ने केंद्र बनने के लिए दावा किया है।

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