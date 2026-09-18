मुश्किल में सफर: पटना से वाराणसी के बीच बने 10 पुल रोकते हैं क्रूज का रास्ता, बाधा दूर करते की तैयारी

राजघाट की वर्टिकल क्लीयरेंस सबसे कम

आईडब्ल्यूएआई की सूची में वाराणसी के राजघाट पुल की वर्टिकल क्लीयरेंस अभी महज 6.56 मीटर है, जो सबसे कम है। विभाग की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर इस पुल को क्रिटिकल ब्रिज की श्रेणी में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि कि 10 मीटर से कम वर्टिकल क्लीयरेंस कुछ दिनों के लिए ही रहती है। जलस्तर के साथ वास्तविक क्लीयरेंस बदलती है।



बाधाएं दूर करने के लिए बनाया जा रहा जल हाईवे

आईडब्ल्यूएआई के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर क्रूज व बड़े मालवाहकों के सुचारू संचालन के लिए ही जल हाईवे यानी पानी के भीतर नैविगेशन चैनल बनाया जा रहा है। इससे पानी के अंदर करीब 2.50 मीटर एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा, जिससे क्रूज आसानी से आ-जा सकेंगे। उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी।

गंगा में पानी बढ़ने के कारण वर्टिकल क्लीयरेंस कम हुई है। गंगा की सतह में जो रुकावटें हैं उसे दूर करने के लिए ड्रेजिंग के साथ ही नेविगेशन चैनल बनाया जा रहा है। यह काम पूरा होते ही क्रूज के लिए रास्ते खुल जाएंगे और संचालन आसान होगा। -संजीव शर्मा, निदेशक, आईडब्ल्यूएआई