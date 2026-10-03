Varanasi News: आतंकवाद से मुकाबले के साथ जीवनरक्षा में भी सक्षम होंगे यूपी एटीएस कमांडो

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आतंकवाद और आपातकालीन चुनौतियों से निपटने के साथ अब यूपी एटीएस के अधिकारी और कमांडो जीवनरक्षा की तकनीक में भी दक्ष हो रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत एटीएस ईस्ट जोन, वाराणसी में अधिकारियों, कर्मचारियों और परिजनों के लिए सीपीआर-एईडी का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी डॉ. एनपी सिंह, राजकीय चिकित्सा अधिकारी और सीपीआर विशेषज्ञ डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया, सीपीआर शुरू करने और एईडी के सही इस्तेमाल की जानकारी दी। विपिन कुमार राय, भारत भूषण तिवारी मौजूद रहे। डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य संकट की घड़ी में एटीएस कर्मियों को सुरक्षा के साथ जीवनरक्षा के लिए भी सक्षम बनाना है।