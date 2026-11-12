Varanasi News: सड़क हादसों में दो महिलाओं की मौत, बेटे के साथ दवा लेने जा रही थी केवला देवी

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बुधवार को शहाबगंज कस्बा निवासी जितेंद्र सोनकर अपनी मां केवला देवी (65) की तबीयत खराब होने पर उन्हें दवा और उपचार के लिए बाइक से मुगलसराय ले जा रहे थे। बबुरी थाना क्षेत्र के भुड़कूड़ा गांव के समीप सड़क किनारे पड़ी गिट्टी के पास उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई। इससे मां-बेटे बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े। थानाध्यक्ष किशोर कुमार चौबे ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए किनारे रखी गिट्टी के कारण बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे हादसा हुआ। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उधर, मंगलवार की देर शाम अलीनगर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-19 पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के समीप हादसा हुआ। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के कुड़खुर्दा गांव निवासी रामेश्वर लाल की पत्नी कुलवंती देवी (51) औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 के जीवनाथपुर स्थित एक कंपनी में काम करने गई थीं। काम खत्म होने के बाद वह घर लौट रही थीं। शाम करीब छह बजे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास सड़क पार करते समय पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर लगने से कुलवंती देवी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ीं। आसपास के लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल चंदौली पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। पति रामेश्वर लाल ने अलीनगर थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष गगनराज सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से महिला घायल हुई थीं।