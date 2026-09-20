Varanasi News: ट्राई टू फाइट फाउंडेशन ने 80 बच्चों को बांटी शैक्षणिक सामग्री
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:12 AM IST
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ट्राई टू फाइट फाउंडेशन की ओर से शनिवार को भारत माता मंदिर स्थित शिक्षण केंद्र पर करीब 80 बच्चों को शैक्षणिक सामग्री और स्टेशनरी वितरित की गई। सामग्री आसपास की बस्तियों में रहने वाले वंचित बच्चों को दी गई। इसमें कॉपी, पेंसिल, रबर और कटर सहित अन्य आवश्यक सामग्री शामिल थी। संस्था की ओर से जरूरतमंद बच्चों के लिए नियमित रूप से रेमेडियल कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं। इनका उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करना और उन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराना है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बेहतर अध्ययन का वातावरण उपलब्ध कराना उनका प्रमुख उद्देश्य है। इस अवसर पर संस्थापक सदस्य वैभव मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को नियमित कक्षाओं में आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया।
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