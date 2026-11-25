हादसे के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने घायल नुरुद्दीन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर, हादसे के बाद बस चालक और कंडक्टर मौके से भाग निकले।



नुरुद्दीन पान की दुकान चलाने के साथ लूम का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके पांच पुत्र और एक पुत्री हैं। बड़े बेटे और बेटी की शादी हो चुकी है। परिवार की आजीविका का सहारा छिनने से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।



मृतक के भाई इमामुद्दीन ने घोसी कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।