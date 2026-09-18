वाराणसी में दर्दनाक हादसा: स्लैब डालते समय शटरिंग टूटी, मजदूर की मौत; तीन साल पहले हुई थी शादी

लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के सोएपुर गांव के पास शुक्रवार दोपहर मकान की स्लैब डालते समय शटरिंग टूटने से मलबे में दबकर मजदूर बृजेश कुमार (30) की मौत हो गई। वह चौबेपुर थाना क्षेत्र के बराई चिरई गांव का निवासी था। हादसे के बाद काम करा रहा ठेकेदार संदीप मौके से भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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पुलिस के अनुसार, सोएपुर गांव के पास राजकुमार सैनी के मकान पर शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे स्लैब डालने का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक शटरिंग टूट गई। इसके साथ ही स्लैब और निर्माण सामग्री का मलबा नीचे आ गिरा। काम कर रहा बृजेश इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे मलबे से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।