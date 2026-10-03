वाराणसी में जाम का जंजाल: चार स्थानों पर डेढ़ महीने से रोज लगा रहा जाम, 10 मिनट की दूरी 30 में हो रही पूरी
वाराणसी में ट्रैफिक जाम के लिए कई उपाय किए गए हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि चार स्थानों पर डेढ़ महीने से रोज जाम लगा रहा है। जिससे दैनिक यात्री, एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं।
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वाराणसी शहर के चार प्रमुख मार्गों पर निर्माण कार्य और विकास परियोजनाओं की वजह से यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। लहरतारा मार्ग पर पिछले डेढ़ माह से काम चल रहा है। दिन में जेसीबी और निर्माण कार्य में लगे अन्य भारी वाहनों की आवाजाही के कारण मार्ग सुबह ही चोक हो जा रहा है। 10 मिनट की दूरी तय करने में कार सवारों को 25 से 30 मिनट का समय लग रहा है।
कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों की लापरवाही इस कदर है कि मलबा तक सड़क से नहीं हटवा पा रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। दैनिक यात्री, एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। अंधरापुल अंडरपास के पास गड्ढा खोदा गया है और उसे बैरिकेड किया गया है।
नदेसर से आने वाले वाहनों के लिए मार्ग संकरा हो गया है, जिससे दिन में वाहनों की लंबी लाइन लग जा रही है। लहरतारा, अंधरापुल में तो दिन में ही काम किया जा रहा है। रात में कभी-कभी काम होते हैं। मंडुवाडीह फ्लाईओवर पर निर्माण कार्य के चलते दोनों लेन की सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन रही है। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद लहरतारा-मंडुवाडीह मार्ग पूरी तरह से जाम की चपेट में रह रहा है। बनारस रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों को समय पर ट्रेन पकड़ने में दिक्कत हो रही है।
चलने लायक नहीं है अखरी-बरेका मार्ग
जलजमाव के कारण अखरी-बरेका मार्ग की हालत बहुत ही दयनीय है। वाहन फंसने के कारण जाम लग रहा है। इसकी शिकायत रोज यातायात पुलिस के पास पहुंच रही है। पीडब्ल्यूडी ने पैचवर्क भी कराया और सड़क निर्माण के लिए बजट भी पास है लेकिन बारिश के बाद काम शुरू होना है। ऐसे में राहगीरों को इसी मार्ग से गुजरना पड़ रहा है।
क्या बोले अधिकारी
लहरतारा मार्ग को लेकर कार्यदायी संस्था को कहा गया है कि वह व्यवस्थित तरीके से काम कराएं। अन्य मार्ग पर काम करने वाले कार्यदायी संस्थाओं को भी दिशा निर्देशित किया गया है। -अंशुमान मिश्रा, एडीसीपी यातायात