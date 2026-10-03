वाराणसी में जाम का जंजाल: चार स्थानों पर डेढ़ महीने से रोज लगा रहा जाम, 10 मिनट की दूरी 30 में हो रही पूरी

वाराणसी शहर के चार प्रमुख मार्गों पर निर्माण कार्य और विकास परियोजनाओं की वजह से यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। लहरतारा मार्ग पर पिछले डेढ़ माह से काम चल रहा है। दिन में जेसीबी और निर्माण कार्य में लगे अन्य भारी वाहनों की आवाजाही के कारण मार्ग सुबह ही चोक हो जा रहा है। 10 मिनट की दूरी तय करने में कार सवारों को 25 से 30 मिनट का समय लग रहा है।

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कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों की लापरवाही इस कदर है कि मलबा तक सड़क से नहीं हटवा पा रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। दैनिक यात्री, एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। अंधरापुल अंडरपास के पास गड्ढा खोदा गया है और उसे बैरिकेड किया गया है। विज्ञापन



नदेसर से आने वाले वाहनों के लिए मार्ग संकरा हो गया है, जिससे दिन में वाहनों की लंबी लाइन लग जा रही है। लहरतारा, अंधरापुल में तो दिन में ही काम किया जा रहा है। रात में कभी-कभी काम होते हैं। मंडुवाडीह फ्लाईओवर पर निर्माण कार्य के चलते दोनों लेन की सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन रही है। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद लहरतारा-मंडुवाडीह मार्ग पूरी तरह से जाम की चपेट में रह रहा है। बनारस रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों को समय पर ट्रेन पकड़ने में दिक्कत हो रही है। कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों की लापरवाही इस कदर है कि मलबा तक सड़क से नहीं हटवा पा रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। दैनिक यात्री, एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। अंधरापुल अंडरपास के पास गड्ढा खोदा गया है और उसे बैरिकेड किया गया है।नदेसर से आने वाले वाहनों के लिए मार्ग संकरा हो गया है, जिससे दिन में वाहनों की लंबी लाइन लग जा रही है। लहरतारा, अंधरापुल में तो दिन में ही काम किया जा रहा है। रात में कभी-कभी काम होते हैं। मंडुवाडीह फ्लाईओवर पर निर्माण कार्य के चलते दोनों लेन की सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन रही है। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद लहरतारा-मंडुवाडीह मार्ग पूरी तरह से जाम की चपेट में रह रहा है। बनारस रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों को समय पर ट्रेन पकड़ने में दिक्कत हो रही है।

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