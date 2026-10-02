एशियन गेम्स : भाला फेंक में कांस्य जीतने वाले रोहित बोले- भाले पर ग्रिप नहीं बन रही थी, ट्रैक भी फिसलन भरा था

पदक दूर रहा तो उठे सवाल

रोहित के संघर्ष का सबसे कठिन दौर वह रहा, जब वह लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक उनसे दूर था। प्रतियोगिताएं आती रहीं, वह तैयारी करते रहे और प्रदर्शन में सुधार भी होता रहा, लेकिन सफलता का इंतजार लंबा होता गया। एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने करियर को लेकर भी असमंजस होने लगा था।



खेल को लेकर परिवार को भी समाज के सवालों का सामना करना पड़ता था। उनके पिता से लोग कहते थे कि बेटे की पढ़ाई छोड़कर उसे खिलाड़ी बनाने से क्या हासिल होगा। लगातार ताने और सवाल परिवार के लिए भी आसान नहीं थे। रोहित कहते हैं, मैं जी-तोड़ मेहनत कर रहा था, मगर पदक से दूर था। एक समय ऐसा भी आया जब करियर को लेकर असमंजस में था।



पिताजी से लोग बोलते थे, क्या कर रहे हैं, बेटे की पढ़ाई छोड़कर उसे खिलाड़ी बना रहे हैं। उलाहना मिलती थी, मगर हौसला नहीं डिगा। परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि ऐसे समय में परिवार का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। जब परिणाम नहीं आ रहे थे, तब भी परिवार ने उन्हें अभ्यास जारी रखने के लिए प्रेरित किया। यही वजह रही कि निराशा के दौर में भी उन्होंने खेल को नहीं छोड़ा।