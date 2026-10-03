बीएचयू: दिव्यांगों को निशुल्क भोजन, यूजी-पीजी और डिप्लोमा छात्रों को हर साल दिए जाएंगे 9000 रुपये

बीएचयू में अब दिव्यांग छात्रों को फ्री और गरीब-मेधावियों को रियायती रेट पर खाना मिलेगा। 70 रुपये में एक दिन यानी कि दोनों वक्त के भोजन की व्यवस्था होगी। दूसरी ओर आम यूजी-पीजी विद्यार्थी को अर्न व्हाईल लर्न स्कीम की मदद से हर साल 9000 रुपये दिए जाएंगे। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ा गया है।

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