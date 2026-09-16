काशी में डायवर्जन: सीएम, रक्षामंत्री समेत अन्य वीवीआईपी शहर में; 9 घंटे तक मैदागिन-गोदौलिया के बीच नो-एंट्री
मुख्यमंत्री, रक्षामंत्री समेत अन्य वीवीआईपी के शहर में प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर मैदागिन-गोदौलिया के बीच सात घंटे तक नो-एंट्री रहेगी। ऑटो और ई-रिक्शा के लिए भी कई मार्ग प्रतिबंधित किए गए हैं। कैंट से बीएचयू जाने वाले वाहनों को सिगरा के बजाय लहरतारा मार्ग से भेजा जाएगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित मार्गों का पालन करने की अपील की है।
विस्तार
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू बृहस्पतिवार को शहर में होंगे। उनके आगमन के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक मैदागिन से गोदौलिया के बीच सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। कई प्रमुख मार्गों पर ऑटो और ई-रिक्शों के संचालन पर रोक रहेगी। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान चार पहिया वाहन, बस और भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा।
एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि वीवीआईपी आगमन के दौरान मैदागिन चौराहे से गोदौलिया चौराहे के बीच किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुलिस लाइन-रथयात्रा, महमूरगंज-सिगरा, तेलियाबाग-विशेश्वरगंज और इंग्लिशिया लाइन-मलदहिया मार्ग पर सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक ऑटो और ई-रिक्शे नहीं चलेंगे। कैंट रेलवे स्टेशन से बीएचयू जाने वाले ऑटो और ई-रिक्शे सिगरा और रथयात्रा की बजाय लहरतारा-भिखारीपुर मार्ग से जाएंगे।
चार पहिया वाहनों का भी डायवर्जन
अमर उजाला तिराहे से लहुराबीर और मैदागिन की ओर जाने वाले चार पहिया वाहन, टेंपो और बसों को लकड़ीमंडी-गोलगड्डा की ओर मोड़ा जाएगा। विशेश्वरगंज तिराहे से मैदागिन की ओर चार पहिया वाहनों की रोक वीवीआईपी आगमन से दो घंटे पहले लागू होगी। वाहनों को गोलगड्डा भेजा जाएगा। इंग्लिशिया लाइन, साजन और सिगरा चौराहे से यातायात को लहरतारा, मंडुवाडीह और महमूरगंज की ओर डायवर्ट किया जाएगा। नगर निगम तिराहे और माधोपुर चौराहे से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
भारी वाहनों और बसों पर भी रोक
राजघाट पुल और सूजाबाद की ओर से मालवाहक वाहनों का संचालन सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक बंद रहेगा। दोपहर एक बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक चांदपुर पुलिस चौकी चौराहे से एयरपोर्ट तिराहे की ओर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इन्हें बड़ागांव की ओर भेजा जाएगा। हरहुआ ओवरब्रिज पर दोपहर एक बजे से रोडवेज और निजी बसों का प्रवेश बंद रहेगा। बसें हरहुआ रिंग रोड चौराहा से परम्पुर की ओर जाएंगी। जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ से आने वाली बसों को भी हरहुआ रिंग रोड अंडरपास चौराहे से परम्पुर भेजा जाएगा।
इस समय यहां डायवर्जन
सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक : राजघाट पुल-सूजाबाद की ओर से मालवाहक वाहनों की रोक।
सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक : मैदागिन-गोदौलिया के बीच सभी वाहनों की नो-एंट्री। चार प्रमुख मार्गों पर ऑटो-ई-रिक्शा प्रतिबंधित।
वीवीआईपी आगमन से दो घंटे पहले : विशेश्वरगंज तिराहे से मैदागिन जाने वाले चार पहिया वाहनों पर रोक, गोलगड्डा की ओर डायवर्जन।
दोपहर एक बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक : चांदपुर-एयरपोर्ट मार्ग पर वाहनों की रोक और बड़ागांव की ओर डायवर्जन। हरहुआ ओवरब्रिज के पास बसों को परम्पुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।