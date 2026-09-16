काशी में डायवर्जन: सीएम, रक्षामंत्री समेत अन्य वीवीआईपी शहर में; 9 घंटे तक मैदागिन-गोदौलिया के बीच नो-एंट्री

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू बृहस्पतिवार को शहर में होंगे। उनके आगमन के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक मैदागिन से गोदौलिया के बीच सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। कई प्रमुख मार्गों पर ऑटो और ई-रिक्शों के संचालन पर रोक रहेगी। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान चार पहिया वाहन, बस और भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा।

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एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि वीवीआईपी आगमन के दौरान मैदागिन चौराहे से गोदौलिया चौराहे के बीच किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुलिस लाइन-रथयात्रा, महमूरगंज-सिगरा, तेलियाबाग-विशेश्वरगंज और इंग्लिशिया लाइन-मलदहिया मार्ग पर सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक ऑटो और ई-रिक्शे नहीं चलेंगे। कैंट रेलवे स्टेशन से बीएचयू जाने वाले ऑटो और ई-रिक्शे सिगरा और रथयात्रा की बजाय लहरतारा-भिखारीपुर मार्ग से जाएंगे।