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Varanasi News: शहर में बारिश से जलभराव पर व्यापार मंडल ने जताया आक्रोश

Thu, 27 Aug 2026 02:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:20 AM IST
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Traders' association expresses outrage over waterlogging in the city due to rain
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल काशी प्रांत ने शहर में हल्की बारिश के बाद उपजी जलभराव की गंभीर स्थिति और टूटी सड़कों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। संगठन के अध्यक्ष राकेश जैन ने बुधवार को पदाधिकारियों संग हुई बैठक में कहा कि थोड़ी सी बारिश में ही पूरा शहर जलमग्न हो गया। सावन के पवित्र महीने में, जब लाखों श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं, जगह-जगह जलजमाव और गड्ढा युक्त सड़कें शहर की गरिमा को धूमिल कर रही हैं। राकेश जैन ने प्रशासनिक दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि नालों की सही ढंग से सफाई न होने के कारण यह नौबत आई है। पिछले 10 वर्षों से शहर जलजमाव से मुक्ति के लिए जूझ रहा है। शाही नाले के जीर्णोद्धार पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद न तो किसी के पास इसका स्पष्ट नक्शा है और न ही जलजमाव का स्थायी समाधान। बैठक में राम भारत ओझा, हेमंत राघनी, विनोद अग्रवाल, गौरव सोनी और महेश गुप्ता समेत कई व्यापारी उपस्थित रहे।
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