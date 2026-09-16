वाराणसी की बड़ी खबरें: तांत्रिक हत्याकांड के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, पेट्रोल के पैसे मांगने पर तोड़फोड़

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पत्नी घायल

लंका थाना क्षेत्र के मलहिया में विश्वसुंदरी पुल पर मंगलवार शाम ट्रक की टक्कर से बाइक सवार धर्मेंद्र यादव (45) की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर पीछे बैठी उनकी पत्नी गायत्री घायल हो गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। धर्मेंद्र चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के चांदपुर के रहने वाले थे और रेलवे में पेंट्रीकार में नौकरी करते थे। मंगलवार को पत्नी के साथ गढ़वाघाट आश्रम जा रहे थे। विश्वसुंदरी पुल के ऊपर पहुंचने पर पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर गए। गंभीर चोट लगने के कारण धर्मेंद्र की मौत हो गई, जबकि गायत्री घायल हो गईं। हादसे के बाद पुल पर वाहनों की कतार लग गई और कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटवाया और यातायात सुचारु कराया। थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।



स्कूटी रोककर युवती से छेड़खानी, दो आरोपी पकड़े गए

राजातालाब बाजार से दवा लेकर स्कूटी से घर लौट रही युवती से दो बाइक सवार युवकों ने छेड़खानी की। युवती का आरोप है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बैरवन शाखा के पास दोनों युवकों ने उसकी स्कूटी के आगे बाइक खड़ी कर उसे रोक लिया। इसके बाद जबरन खींचकर सुनसान स्थान पर ले गए। युवती के मुताबिक, एक युवक ने उसका हाथ पकड़ रखा था, जबकि दूसरा कपड़े खींचने लगा। विरोध करने पर उसके कपड़े फट गए और शरीर पर चोटें भी आईं। युवती का आरोप है कि बचने के लिए उसने शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे दोनों के चंगुल से छुड़ाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। युवती की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।



रंगदारी मांगने वालों के घर पुलिस की दबिश, 20 आरोपी फरार

काजिसराय में टी स्टॉल संचालक से रंगदारी मांगने और रकम देने से इन्कार करने पर तोड़फोड़ और बवाल के मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है। मंगलवार को थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने नामजद आरोपियों के घरों और संभावित ठिकानों पर छापा मारा। हालांकि, आरोपी नहीं मिले।रविवार को शिवम सिंह और उत्कर्ष सिंह टी स्टॉल पहुंचे और वहां तोड़फोड़ करते हुए हंगामा किया। घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।