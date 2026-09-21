डॉ.टीके लहरी मामला: 53 सेकेंड का वीडियो वायरल, मरीज के तीमारदार ने बताई आंखों देखी; भूमिका पर उठे सवाल

15 दिन बाद नहीं पता चल सका चेहरे पर निशान क्या था

सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक के आईसीयू में बेड नंबर 2 पर भर्ती डॉ.टीके लहरी को उन्हीं के विभाग के डॉक्टर द्वारा थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत परिजनों ने 1 सितंबर को ईमेल से कुलपति, आईएमएस निदेशक, एमएस सहित अन्य अधिकारियों से की थी। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया।



इसके बाद मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ ही सपा, कांग्रेस नेताओं सहित कई लोग बीएचयू पहुंचे और डॉ.लहरी के सेहत की जानकारी ली। राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल के निर्देश पर ही मामले की 7 सितंबर से जांच चल रही है।



इसमें बीएचयू ने सात डॉक्टरों की कमेटी बनाई तो राज्यमंत्री ने 15 दिन का समय बीतने के बाद अब तक यह नहीं पता चल सका कि आखिर डॉ. लहरी के चेहरे पर चोट के निशान क्या थे। हालांकि राज्यमंत्री ने खुद अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर डॉ. लहरी के आंखों में लालिमा और चेहरे पर निशान को गंभीर बताया था।