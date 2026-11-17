पहले दिन वाराणसी समेत कई मंडलों की जीत

उद्घाटन समारोह के बाद प्रतियोगिता के पहले दिन नौ मुकाबले खेले गए। मेरठ ने अलीगढ़ को 19-09 से हराया। मेरठ के अनुराग ने सर्वाधिक नौ गोल किए। आजमगढ़ ने सहारनपुर को 30-08 से हराया। आजमगढ़ के अविनाश ने सात गोल किए।



आगरा ने विंध्याचल को 10-08 से शिकस्त दी। बस्ती ने कानपुर को 16-07 से हराया। बस्ती के अभिषेक गौतम ने पांच गोल किए। लखनऊ ने चित्रकूट को 20-10 से हराया। लखनऊ के पंकज ने सात गोल किए।



झांसी ने मुरादाबाद को 10-08 से हराया। झांसी के अजय और हर्ष ने चार-चार गोल किए। वहीं वाराणसी ने प्रयागराज को 18-08 से हराकर जीत दर्ज की। वाराणसी की ओर से अनीश और हर्षित ने चार-चार गोल किए, जबकि प्रयागराज के अंकुश यादव ने पांच गोल किए।



एक अन्य मुकाबले में प्रयागराज ने बरेली को 15-14 से हराया। प्रयागराज के आकाश यादव और बरेली के जय ने पांच-पांच गोल किए। गोरखपुर ने विंध्याचल को 13-02 से हराया। गोरखपुर के धीरज, अजीत और पवन ने तीन-तीन गोल किए।