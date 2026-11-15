वाराणसी: रोपवे के तीन स्टेशन तैयार, गोदौलिया और गिरजाघर में काम बाकी; दिसंबर से सेवा शुरू होने की उम्मीद

कैंट-गोदौलिया रोपवे परियोजना के तहत कैंट, काशी विद्यापीठ और रथयात्रा स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वहीं, गिरजाघर और गोदौलिया स्टेशन पर अभी काम बाकी है। 3.85 किलोमीटर लंबे रोपवे कॉरिडोर के तीन स्टेशन तैयार होने के बाद अब शेष कार्यों को पूरा करने पर जोर है। परियोजना का निर्माण पूरा होने और सुरक्षा संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दिसंबर से यात्रियों के लिए रोपवे सेवा शुरू होने की उम्मीद है।

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परियोजना के तहत कुल पांच स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनमें कैंट, काशी विद्यापीठ और रथयात्रा स्टेशन का काम पूरा हो चुका है। गिरजाघर और गोदौलिया स्टेशन पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। परियोजना की कुल लंबाई 3.85 किलोमीटर है। इसमें 29 टावर लगाए गए हैं और 148 गंडोला केबिन के जरिये यात्रियों को सफर कराने की योजना है। दिसंबर से यात्रियों के लिए सेवा शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। विज्ञापन



रोपवे शुरू होने के बाद कैंट से गोदौलिया तक का सफर करीब 16 मिनट में पूरा होने की उम्मीद है। इससे शहर के व्यस्ततम मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने और पर्यटकों को आवागमन का एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अब शहरवासियों को रोपवे के शेष कार्य पूरे होने और संचालन की आधिकारिक तारीख घोषित होने का इंतजार है। परियोजना के तहत कुल पांच स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनमें कैंट, काशी विद्यापीठ और रथयात्रा स्टेशन का काम पूरा हो चुका है। गिरजाघर और गोदौलिया स्टेशन पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। परियोजना की कुल लंबाई 3.85 किलोमीटर है। इसमें 29 टावर लगाए गए हैं और 148 गंडोला केबिन के जरिये यात्रियों को सफर कराने की योजना है। दिसंबर से यात्रियों के लिए सेवा शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है।रोपवे शुरू होने के बाद कैंट से गोदौलिया तक का सफर करीब 16 मिनट में पूरा होने की उम्मीद है। इससे शहर के व्यस्ततम मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने और पर्यटकों को आवागमन का एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अब शहरवासियों को रोपवे के शेष कार्य पूरे होने और संचालन की आधिकारिक तारीख घोषित होने का इंतजार है।

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