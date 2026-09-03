Varanasi News: बंद मकान में दीवार फांदकर घुसे चोर, रिटायर्ड प्रोफेसर के घर चोरी

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पत्रकार पुरम कॉलोनी गेट नंबर-1 निवासी सेवानिवृत्त प्रोफेसर सुमन कुमार श्रीवास्तव ने करीब 10 वर्ष पहले मकान बनवाया था। वह पत्नी मधु श्रीवास्तव के साथ रह रहे हैं। दोनों इन दिनों बेटी के यहां नोएडा गए हुए हैं। मकान के दोनों मुख्य गेट पर ताला बंद था। इसी का फायदा उठाकर चोर दीवार फांदकर परिसर में दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया। विज्ञापन

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। थाना प्रभारी राज किशोर पांडेय ने बताया कि मकान मालिक नोएडा से लौटने के बाद तहरीर देंगे। तहरीर मिलने पर चोरी गए सामान का आकलन कर मुकदमा दर्ज करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार पुरम कॉलोनी गेट नंबर-1 निवासी सेवानिवृत्त प्रोफेसर सुमन कुमार श्रीवास्तव ने करीब 10 वर्ष पहले मकान बनवाया था। वह पत्नी मधु श्रीवास्तव के साथ रह रहे हैं। दोनों इन दिनों बेटी के यहां नोएडा गए हुए हैं। मकान के दोनों मुख्य गेट पर ताला बंद था। इसी का फायदा उठाकर चोर दीवार फांदकर परिसर में दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया।मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। थाना प्रभारी राज किशोर पांडेय ने बताया कि मकान मालिक नोएडा से लौटने के बाद तहरीर देंगे। तहरीर मिलने पर चोरी गए सामान का आकलन कर मुकदमा दर्ज करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के गिलट बाजार स्थित पत्रकार पुरम कॉलोनी में सेवानिवृत्त प्रो. सुमन कुमार श्रीवास्तव के दो मंजिला मकान में चोर दीवार फांदकर दाखिल हुए और कमरों को खंगाला। मकान मालिक विद्यापीठ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और पत्नी के साथ नोएडा गए हुए हैं। चोरी गए सामान और रकम का सही आकलन उनके लौटने के बाद होगा।