फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   The temple resounded with congratulatory songs, and Laddu Gopal was offered 11 kg of cream cake.

Varanasi News: बधाई गीतों से गूंजे देवालय, लड्डू गोपाल को लगा 11 किलो मलाई केक का महाभोग

Thu, 10 Sep 2026 12:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
The temple resounded with congratulatory songs, and Laddu Gopal was offered 11 kg of cream cake.
दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ में आयोजित छठी महोत्सव। अमर उजाला
वाराणसी। काशी में बुधवार को नटखट कन्हाई की षष्ठी (छठी) संस्कार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। शिवालयों और घरों में विराजमान लड्डू गोपाल का सुगंधित देशी-विदेशी फूलों से नयनाभिराम शृंगार किया गया। माताओं-बहनों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन करते हुए प्रभु को सुसज्जित पालने में झुलाया और सोहर गाकर जन्मोत्सव की खुशियां बांटीं। इस अवसर पर प्रभु को परंपरागत सेठौरा, माखन-मलाई, कढ़ी-चावल, मिश्री और टॉफी-चॉकलेट का भोग लगाया गया।
विज्ञापन

दुर्गाकुंड स्थित श्रीधर्मसंघ प्रांगण (मणि मंदिर) में भव्य उत्सव मनाया गया। यहां हिंडोले पर विराजे बालमुकुंद को छप्पन भोग अर्पित किए गए, जिसमें 11 किलोग्राम का मलाई से निर्मित विशेष केक आकर्षण का केंद्र रहा। धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया। शाम की महाआरती के बाद महामंत्री पं. जगजीतन पांडेय ने भक्तों को महाप्रसाद बांटा। सांस्कृतिक संध्या में गायक आर्यन बाबू व कृष्ण कुमार तिवारी कृष्णा ने नंद के अंगना में बज रही आज बधाई और लाला की सुनके मैं आई यशोदा मैया... जैसे मंगल गीतों से समा बांध दिया। वाद्ययंत्रों पर पंकज राय, रंजन और अनिल ने सुर-ताल की संगत की। कार्यक्रम में डीआईजी वैभव कृष्ण, विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, राजमंगल पांडेय और कृष्णानंद पांडेय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन

पीतांबरी धारी महिलाओं ने काजल से उतारी नंद लाला की नजर
नाटी इमली स्थित नित्य नया हनुमान मंदिर में महिला मंडल ने पारंपरिक उल्लास के साथ उत्सव मनाया। पीले वस्त्रों में सजी महिलाओं ने गुलाब व बेला के फूलों से ठाकुर जी को सजाया। माखन और सेठौरा का भोग अर्पित करने के बाद मातृत्व भाव से कन्हाई को काजल का टीका लगाकर उनकी नजर उतारी गई। इस रस्म के दौरान प्रभा, शिवरानी, मुन्नी, सुषमा, सुमन, सीमा, रेखा और विद्या सहित कई महिलाएं मंगल गीतों पर झूमती नजर आईं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed