Varanasi News: डॉ. रत्नप्पा भरमप्पा के विचारों से प्रजापति समाज का होगा विकास
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:11 AM IST
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देशभक्त और संविधान सभा के सदस्य डॉ. रत्नप्पा भरमप्पा कुंभार की जयंती मंगलवार को इदिलपुर (पोखरा), हरहुआ में मनाई गई। मुख्य अतिथि डॉ. महेंद्र प्रजापति ने कहा कि डॉ. रत्नप्पा के विचारों पर चलकर समाज का उत्थान और विकास किया जा सकता है। लोढ़ान वार्ड के पार्षद अभय प्रजापति ने कहा कि प्रजापति समाज की एकता ही आने वाले दिनों में राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी। संचालन अधिवक्ता अशोक प्रजापति ने किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य रामाश्रय प्रजापति, सुनील प्रजापति, रामगोविंद प्रजापति, छेदीलाल निराला, सोमनाथ, राजेश वर्मा आदि रहे।
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