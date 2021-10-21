Varanasi News: पहली बार अंतर संकाय फुटबॉल के फाइनल में भिड़ेंगी सामाजिक विज्ञान संकाय और विज्ञान संस्थान

विज्ञापन



पहला सेमीफाइनल सामाजिक विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय के बीच हुआ। इसमें सामाजिक विज्ञान संकाय की टीम ने वाणिज्य संकाय को 5-0 से पराजित किया। सामाजिक विज्ञान संकाय की टीम ने शुरू से लेकर अंत तक मैच में बढ़त बनाए हुए थी। विजेता टीम के फॉर्वर्ड खिलाड़ी पी. तोमांग ने पहले हाफ में हैट्रिक लगाकर टीम को बढ़त दिलाई। विरोधी टीम निर्धारित समय में एक भी गोल नहीं कर सकी। यह मैच सामाजिक विज्ञान संकाय की टीम ने पांच गोल के अंतर से जीत लिया। दूसरा सेमीफाइनल कला संकाय और विज्ञान संस्थान के बीच खेला गया। दोनों टीम पहले हाफ में एक-एक गोल से बराबरी पर रही और दूसरा हाफ में गोल रहित बराबरी पर छूटा। निर्धारित समय तक दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहने पर जीत-हार का निर्णय पेनल्टी शूटआउट से हुआ। पेनल्टी शूटआउट में विज्ञान संस्थान ने 4 और कला संकाय की टीम 3 गोल किया। इस जीत के साथ ही विज्ञान संस्थान की टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस अवसर पर प्रोफेसर अभिजीत मंडल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल शुरू कराया। संचालन आयोजन के सचिव डॉ. रोबिन कुमार सिंह ने किया।

विज्ञापन

विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बीएचयू की ओर से अंतर-संकाय फुटबॉल टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल बृहस्पतिवार शाम एंफीथियेटर मैदान पद खेले गए। इसमें विज्ञान संस्थान और सामाजिक विज्ञान संकाय की टीम ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। चार में पहली बार कला संकाय की टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी। विज्ञान संस्थान की टीम ने टाईब्रेकर में कला संकाय की टीम को 4-3 से हरा दिया।