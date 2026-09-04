सोहर से गूंजे मठ-मंदिर: जन्माष्टमी पर घरों में आकर्षक झांकियां, देर रात तक उत्सव; बच्चे बने राधा-कृष्ण

रात 12 बजते ही मंदिरों और घरों में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया गया। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। भक्तों ने भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर नए वस्त्र और आभूषण पहनाए। माखन-मिश्री, फल और मिठाइयों का भोग लगाया गया। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी प्रमुख मंदिरों और आयोजन स्थलों पर मुस्तैद रही।



फूलपुर कस्बा और ग्रामीण इलाकों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। दिन भर श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भजन-कीर्तन किया। रात के 12 बजते ही घंटा घड़ियालों के साथ बधाइयां बजनी शुरू हो गईं। श्रद्धालुओं ने आरती की। महिलाओं ने सोहर गीत प्रस्तुत किया। कोतवाली परिसर, नागाबाबा मंदिर, शंकर तिराहा पर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया।



सरायमीर में श्री ठाकुर द्वारा श्रीराम जानकी मंदिर समिति के तत्वावधान में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें श्रीराम दरबार, राधा-कृष्ण के भव्य झांकी का दर्शन कराया गया। मंदिर और सभी मूर्तियों का भव्य शृंगार किया गया था। इसमें छप्पन भोग का प्रसाद लगाया गया।,नगर व दूरदराज से आए लोगों ने अपने बच्चों के साथ लड्डू गोपाल का दर्शन किया।