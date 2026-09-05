शिक्षक दिवस: चॉक-डस्टर छोड़ा, मैदान में उतरीं गुरुजी; 100 मीटर दौड़ में 15 सेकंड समय निकाल नंदनी ने मारी बाजी

नंदनी वर्मा ने शनिवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित 100 मीटर दौड़ में 15 सेकंड का समय निकाल कर पहला स्थान प्राप्त किया। डॉली पाल दूसरे, आस्था तीसरे, नीलिमा सिंह चौथे और महजबी पांचवे स्थान पर रहीं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विकास इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता के 200 मीटर दौड़ में अनुपम सिंह और गीतांजलि संयुक्त रूप से प्रथम रही। दोनों ने 32-32 सेकंड का समय लिया। चांदनी पटेल दूसरे और आकांक्षा यादव तीसरे स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता में 52 शिक्षिकाओं ने पढ़ाई की चारदीवारी से बाहर निकलकर खेल मैदान में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता में शिक्षिकाओं ने रोजाना विद्यार्थियों को किताब, कॉपी, चॉक और डस्टर के जरिए शिक्षा देने वाली शिक्षिकाएं जब खेल मैदान में उतरीं तो माहौल देखते ही बन रहा था। प्रतियोगिता में शिक्षिकाओं के बीच जीत को लेकर उत्साह दिखाई दिया। साथी शिक्षिकाओं और उपस्थित लोगों ने प्रतिभागियों का तालियों के साथ उत्साह बढ़ाया।विकास एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉ एके सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि शिक्षा के साथ खेल और शारीरिक गतिविधियां भी व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सचिव डॉ. आशा सिंह की देखरेख में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। माधुरी वर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया।