शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव: सुबह से शुरू हुई बंडलिंग, देर शाम तक चला काम; टेबलों के पास हंगामा

मतगणना कर्मी सुबह छह से साढ़े छह बजे के बीच ही पहड़िया मंडी पहुंचना शुरू हो गए थे। शिक्षक और स्नातक एमएलसी सीट के लिए 14-14 टेबल लगाई गई थीं। मतपेटियों से निकाले गए मतपत्रों को 50-50 के बंडल में तैयार किया गया। शिक्षक एमएलसी के मतपत्रों की बंडलिंग का काम शाम करीब चार बजे तक चला। इसके बाद वैध और अवैध मतपत्रों की जांच कर प्रथम चक्र के आधार पर मतों को प्रत्याशियों के खाते में रखने की प्रक्रिया शुरू हुई।

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वरीयता क्रम के आधार पर मतगणना होने के कारण सामान्य चुनाव की तुलना में प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है। शिक्षक सीट के पहले रुझान रात करीब 11 बजे के आसपास सामने आए। इसके बाद सपा खेमे में उत्साह बढ़ गया। समर्थकों की ओर से लाल बिहारी यादव को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया, हालांकि प्रशासन की ओर से जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। सभी वोटों के मिलान करने के बाद उन्हें रात करीब 3 बजे प्रमाणपत्र देने की बात कही गई।