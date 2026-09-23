Varanasi News: कृषि संस्थान के तनमय और कला संकाय की वंदना बेस्ट तैराक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:16 AM IST
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विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बीएचयू की ओर से अंतर संकाय तैराकी चैंपियनशिप में 13 संकायों से 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी विश्वविद्यालय कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग डॉ. नीति सिंह ने किया। प्रतियोगिता में कृषि संस्थान के तन्मय और कला संकाय की वंदना बेस्ट तैराक घोषित किए गए। सुबह के सत्र में 200 मीटर फ्रीस्टाइल पुरुष वर्ग में रामाशीष यादव ने पहला स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में भावना मालवीय ने स्वर्ण पदक जीता। 100 मीटर बैक स्ट्रोक पुरुष में तनमय शर्मा और महिला में रिचा यादव अव्वल रहीं। शाम के सत्र में 4 गुणा 100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले महिला वर्ग में कला संकाय की टीम ने बाजी मारी। पुरुष वर्ग में भी कला संकाय की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। संवाद
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