{"_id":"63b87eb44b782930076042a4","slug":"swiss-tourists-will-be-delighted-with-the-cultural-splendor-of-kashi-varanasi-news-vns6923865156","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: Swiss tourists will be delighted with the cultural splendor of Kashi","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: Swiss tourists will be delighted with the cultural splendor of Kashi

वाराणसी ब्यूरो

Updated Sat, 07 Jan 2023 08:00 AM IST Updated Sat, 07 Jan 2023 08:00 AM IST

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

देश के सबसे लंबे जलमार्ग पर सफर करने काशी आ रहे स्विस पर्यटकों के स्वागत की खास तैयारी हो रही है। संस्कृति मंत्रालय के प्रयागराज यूनिट की ओर से 12 जनवरी को काशी विश्वनाथ धाम में विशेष आयोजन होगा। इसमें प्ले बैक सिंगर शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति देंगे।

संस्कृति मंत्रालय के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के निदेशक सुरेश शर्मा ने बताया कि धाम में शंकर महादेवन करीब एक घंटे की प्रस्तुति देंगे। आयोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। गंगा विलास क्रूज में सवार होकर काशी आ रहे स्विस पर्यटक काशी के सांस्कृतिक वैभव से रूबरू होंगे। उधर, कोहरे के चलते अब क्रूज के नौ जनवरी को काशी आने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव के मुताबिक, 10 जनवरी को पर्यटकों का शानदार स्वागत होगा। काशी भ्रमण करने के बाद पर्यटक मिर्जापुर जाएंगे। चुनार किले में घूमने के बाद पर्यटक लोक कला कजरी संगीत का आनंद लेंगे। काशी में भारत माता मंदिर, गंगा आरती देखेंगे। जहां कलाकार कथक और शहनाई की प्रस्तुति देंगे।