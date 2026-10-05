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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Sumedha to aim for gold at the Para Asian Games.

Varanasi News: पैरा एशियाई खेल में स्वर्ण पर निशाना साधने उतरेंगी सुमेधा

Mon, 05 Oct 2026 02:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:21 AM IST
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Sumedha to aim for gold at the Para Asian Games.
कॅरियर के 20वें पदक पर निशाना साधने के लिए काशी की सुमेधा दिल्ली के डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज पर हर रोज छह घंटे अभ्यास कर रही है। 2013 से 10 मीटर पिस्टल में निशानेबाजी करने वाली सुमेधा ने सितंबर में कोरिया में हुई वर्ल्ड पैरा निशानेाबजी की टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। वह दिल्ली से जापान के नागोया में एशियाई पैरा खेलों की प्रतियोगिता में खेलने के लिए 14 अक्तूबर को रवाना होंगी। वाराणसी के दुर्गाकुंड के मानस नगर एक्सटेंशन की निवासी सुमेधा ने दिल्ली के डॉ. करणी सिंह हर रोज छह घंटे अभ्यास कर रही है। उन्होंने इसी सप्ताह कोरिया में होने 10 मीटर पिस्टल की टीम स्पर्धा में 19वां पदक हासिल किया है।
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