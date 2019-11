सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट से मचा घमासान, कहा- काशी विश्वनाथ मंदिर का करेंगे 'स्पाट इन्वेस्टिगेशन'

अयोध्या विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर अयोध्या के बाद बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थलीय निरीक्षण के लिए आने की जानकारी दी है। इसके बाद वाराणसी में सियासी पारा और चढ़ा हुआ है।दरअसल, सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर 12 नवंबर को अयोध्या आने की बात कही है, वहीं उसके बाद वाराणसी में आने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में 'स्पाट इनवेस्टिगेशन' के लिए आएंगे।

I will be in Ayodhya on November 23rd, and soon after in Varanasi to visit Kashi Vishvanath for on the spot investigation.