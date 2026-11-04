फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Students won three medals in Taekwondo

Varanasi News: ताइक्वांडो में छात्रों ने जीते तीन पदक

Wed, 04 Nov 2026 02:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Students won three medals in Taekwondo
गांगकला स्थित त्रिपदा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने कानपुर में आयोजित 9वीं ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के तीन खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में कक्षा 11 के आदर्श कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक, कक्षा 7 के रुद्र सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक तथा कक्षा 11 के अभिनव ने तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक कन्हैया लाल पटेल ने खिलाड़ियों को बधाई दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक पांडेय ने विजेता खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशिका प्रमिला देवी, उप प्रबंधक प्रेमचंद सिंह, शैक्षणिक निदेशक राकेश चौबे, उप प्रधानाचार्य शिव शंकर मौर्य, खेल प्रशिक्षक महेश यादव उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed