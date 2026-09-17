Varanasi News: कठिन समय में सहयोग के लिए छात्र अधिष्ठाता के द्वार पहुंचें विद्यार्थी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:05 AM IST
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बीएचयू के विज्ञान संस्थान में नए छात्रों का पांच दिवसीय दीक्षारंभ बुधवार को समाप्त हो गया। छात्र-अधिष्ठाता प्रो. रंजन कुमार सिंह ने आश्वस्त किया कि किसी भी कठिन समय या किसी भी संभव सहयोग के लिए छात्र-अधिष्ठाता के द्वार सदैव खुले हैं और वे हमेशा उपलब्ध हैं। मुख्य अतिथि भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान के वरिष्ठ आचार्य गौरव कृष्ण बंसल ने सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अगर हम तारों तक पहुंचने की कामना और प्रयत्न करेंगे तो वहां तक हर हालत में पहुंच ही जाएंगे। निदेशक प्रो. संजय कुमार ने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहने की प्रेरणा दी। संस्थान के संकाय प्रमुख प्रो. अरुण देव सिंह ने विद्यार्थियों को इस परंपरा का भावी ध्वजवाहक बताते हुए इस गौरव की निरंतरता बनाए रखने का आह्वान किया।
दीक्षारंभ में नए विद्यार्थियों को खेल, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर, एंटी रैगिंग, स्वयं कोर्स के साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना आदि की जानकारियां दी गईं। छात्र सलाहकार प्रो. मधु तापड़िया ने बताया कि विषयपरक शिक्षा तो किसी भी जगह मिल जाती है, लेकिन चरित्र-निर्माण और राष्ट्र-उपासना के अंकुर बीएचयू ही बोता है।
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दीक्षारंभ में नए विद्यार्थियों को खेल, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर, एंटी रैगिंग, स्वयं कोर्स के साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना आदि की जानकारियां दी गईं। छात्र सलाहकार प्रो. मधु तापड़िया ने बताया कि विषयपरक शिक्षा तो किसी भी जगह मिल जाती है, लेकिन चरित्र-निर्माण और राष्ट्र-उपासना के अंकुर बीएचयू ही बोता है।
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