Varanasi News: मिनी जू में छात्रों ने जाना वन्यजीवों का रहन-सहन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:29 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:29 AM IST
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वन्य जीव प्राणी सप्ताह के तहत वन विभाग एवं सृजन संस्था के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को मिनी जू में स्कूल के छात्रों को वन्यजीवों के बारे में जानकारी दी गई एवं जागरूक किया गया। इस मौके पर महाबोधि इंटर कॉलेज के 125 छात्रों को मिनी जू में वनक्षेत्राधिकारी रवींद्र यादव ने वन्यजीवों के रहन-सहन और उनके खान-पान साथ ही गर्मियों के दिनों में इनकी सुरक्षा की जानकारी दी। इस दौरान छात्रों को ईमू अधिक पसंद आया। इस दौरान छात्रों ने मिनी जू से वन्यजीव संरक्षण को लेकर जागरूकता रैली निकाली जो चौराहा होते हुए संग्रहालय तक गई। मिनी जू में पौधरोपण किया गया। सृजन संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए आज की युवा पीढ़ी को आगे आने की जरूरत है। संचालन अमित दुबे ने किया। मौके पर मदन राम चौरसिया, सीआरपीएफ निरीक्षक निरंजन कुमार आदि शामिल रहे।
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