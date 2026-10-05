फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   BJP names Vidyasagar Sonkar as Rajya Sabha candidate in jaunpur uttar Pradesh

यूपी: कौन हैं विद्यासागर सोनकर, जिन्हें भाजपा ने बनाया राज्यसभा प्रत्याशी, चार दशक के सियासी सफर की पूरी कहानी

Mon, 05 Oct 2026 04:49 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 05 Oct 2026 04:49 PM IST
सार

जौनपुर जिले में बूथ अध्यक्ष से शुरू हुआ विद्यासागर सोनकर का सफर अब संसद के उच्च सदन तक पहुंच गया है। करीब चार दशक के राजनीतिक सफर के बाद उन्हें पार्टी ने राज्यसभा सदस्य के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 

विज्ञापन
BJP names Vidyasagar Sonkar as Rajya Sabha candidate in jaunpur uttar Pradesh
विद्यासागर सोनकर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

संघ की पृष्ठभूमि से निकले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर को पार्टी ने राज्यसभा सदस्य के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सुक्खीपुर निवासी सोनकर का बूथ अध्यक्ष से शुरू हुआ राजनीतिक सफर अब संसद के उच्च सदन तक पहुंचने जा रहा है। करीब चार दशक के राजनीतिक सफर में उन्होंने संगठन के विभिन्न दायित्व संभालने के साथ चुनावी राजनीति में भी कई उतार-चढ़ाव देखे हैं।

विज्ञापन


21 जुलाई 1961 को जन्मे विद्यासागर सोनकर पढ़ाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। वर्ष 1985 में भाजपा के बूथ अध्यक्ष बने और 1989 में जौनपुर में सभासद का चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1996 में सैदपुर संसदीय सीट (अब मछलीशहर) से भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। वर्ष 2000 में वह भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे। 
विज्ञापन


सोनकर भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई में पदाधिकारी और काशी व गोरखपुर क्षेत्र में संगठन की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की प्रदेश अध्यक्ष वाली टीम में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। प्रदेश कार्यसमिति में भी लगातार सक्रिय रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

सियासी सफर में हार भी मिली
विद्यासागर सोनकर को 2009 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद संगठन में उनकी सक्रियता बनी रही। वर्ष 2016 में पार्टी ने उन्हें विधान परिषद सदस्य बनाया। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद भी उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलीं।

इसे भी पढ़ें; यूपी: भाजपा ने दिए चौंकाने वाले प्रत्याशी, उम्मीदवारों में तीन पिछड़े, दो-दो ब्राह्मण-दलित और एक राजपूत चेहरा

2022 में संभाली थी छह यात्राओं की कमान
2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश में जनता तक पहुंच बनाने के लिए छह यात्राएं निकाली थीं। इन यात्राओं में एक अहम जिम्मेदारी विद्यासागर सोनकर को सौंपी गई थी। संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ के चलते उन्होंने चुनाव में पार्टी के अभियान को धार देने में भूमिका निभाई। अब भाजपा ने उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर उनके लंबे संगठनात्मक सफर को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed