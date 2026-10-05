यूपी: कौन हैं विद्यासागर सोनकर, जिन्हें भाजपा ने बनाया राज्यसभा प्रत्याशी, चार दशक के सियासी सफर की पूरी कहानी

संघ की पृष्ठभूमि से निकले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर को पार्टी ने राज्यसभा सदस्य के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सुक्खीपुर निवासी सोनकर का बूथ अध्यक्ष से शुरू हुआ राजनीतिक सफर अब संसद के उच्च सदन तक पहुंचने जा रहा है। करीब चार दशक के राजनीतिक सफर में उन्होंने संगठन के विभिन्न दायित्व संभालने के साथ चुनावी राजनीति में भी कई उतार-चढ़ाव देखे हैं।

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21 जुलाई 1961 को जन्मे विद्यासागर सोनकर पढ़ाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। वर्ष 1985 में भाजपा के बूथ अध्यक्ष बने और 1989 में जौनपुर में सभासद का चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1996 में सैदपुर संसदीय सीट (अब मछलीशहर) से भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। वर्ष 2000 में वह भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे। विज्ञापन



सोनकर भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई में पदाधिकारी और काशी व गोरखपुर क्षेत्र में संगठन की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की प्रदेश अध्यक्ष वाली टीम में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। प्रदेश कार्यसमिति में भी लगातार सक्रिय रहे। 21 जुलाई 1961 को जन्मे विद्यासागर सोनकर पढ़ाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। वर्ष 1985 में भाजपा के बूथ अध्यक्ष बने और 1989 में जौनपुर में सभासद का चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1996 में सैदपुर संसदीय सीट (अब मछलीशहर) से भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। वर्ष 2000 में वह भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे।सोनकर भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई में पदाधिकारी और काशी व गोरखपुर क्षेत्र में संगठन की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की प्रदेश अध्यक्ष वाली टीम में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। प्रदेश कार्यसमिति में भी लगातार सक्रिय रहे।

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