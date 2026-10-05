फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Police register FIR against man for marrying without disclosing HIV status in Varanasi

यूपी: शादी के बाद खुला एचआईवी का राज, सच सामने आते ही टूटा रिश्ता; विवाहिता की शिकायत पर एफआईआर

Mon, 05 Oct 2026 10:45 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 05 Oct 2026 10:45 PM IST
सार

वाराणसी पुलिस ने एचआईवी छिपाकर शादी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। ये कार्रवाई विवाहिता की शिकायत पर की गई है। आरोप है कि युवक की बीमारी छिपाकर शादी की गई थी। 

विज्ञापन
Police register FIR against man for marrying without disclosing HIV status in Varanasi
महिला और युवक (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एक परिवार ने एचआईवी पीड़ित बेटे की बीमारी छिपाकर शादी करा दी। बीमारी का पता चलने के बाद पत्नी ने रिश्ता तोड़ दिया। मंडुवाडीह थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

विज्ञापन


क्या है पूरा मामला
मऊ के एक युवक की शादी 2 फरवरी 2024 को मंडुवाडीह थाना क्षेत्र की एक युवती से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद युवक की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज से कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों को एचआईवी संक्रमण का शक हुआ और जांच में यह सही साबित हुआ। 
विज्ञापन


युवती के परिवार ने बीमारी छिपाने का आरोप लगाते हुए शादी तोड़ने का फैसला किया। मंडुवाडीह निवासी युवती ने ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


युवती ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने शादी से पहले लड़के के घर-परिवार और कुंडली की जांच कराई थी। हालांकि, लड़के की एचआईवी जांच नहीं कराई गई। 

इस कारण उसका जीवन खराब हो गया। लड़के पक्ष पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष दिगंबर उपाध्याय ने बताया कि पति समेत ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed