यूपी: शादी के बाद खुला एचआईवी का राज, सच सामने आते ही टूटा रिश्ता; विवाहिता की शिकायत पर एफआईआर

एक परिवार ने एचआईवी पीड़ित बेटे की बीमारी छिपाकर शादी करा दी। बीमारी का पता चलने के बाद पत्नी ने रिश्ता तोड़ दिया। मंडुवाडीह थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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क्या है पूरा मामलामऊ के एक युवक की शादी 2 फरवरी 2024 को मंडुवाडीह थाना क्षेत्र की एक युवती से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद युवक की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज से कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों को एचआईवी संक्रमण का शक हुआ और जांच में यह सही साबित हुआ।युवती के परिवार ने बीमारी छिपाने का आरोप लगाते हुए शादी तोड़ने का फैसला किया। मंडुवाडीह निवासी युवती ने ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।युवती ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने शादी से पहले लड़के के घर-परिवार और कुंडली की जांच कराई थी। हालांकि, लड़के की एचआईवी जांच नहीं कराई गई।इस कारण उसका जीवन खराब हो गया। लड़के पक्ष पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष दिगंबर उपाध्याय ने बताया कि पति समेत ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।