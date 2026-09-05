Varanasi News: ग्रामीण इलाकों में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की रही धूम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:53 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:53 AM IST
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वाराणसी। ग्रामीण इलाकों में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। लोगों ने व्रत रखकर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म पर मंगल गीत गाए और शृंगार कर पूजन-अर्चन किया। अखंड रामायण पाठ भी हुआ। चौबेपुर क्षेत्र के शुक्लाहिया मंदिर, राम जानकी मंदिर, कैथी, चंद्रावती, धौरहरा, मुनारी और डुबकियां के मंदिरों में झांकियां सजाई गईं।
ग्रामीण क्षेत्र के फूलपुर, मरूई, गरथमा, ओदार, कठिराव और कुआर में झांकियां सजाई गईं। बड़ागांव, सेवापुरी, हरहुआ, आराजीलाईन, चिरईगांव, चोलापुर आदि ब्लाकों के गांवों में जन्माष्टमी मनाई गई। सारनाथ क्षेत्र स्थित ब्रह्माकुमारीज के क्षेत्रीय मुख्यालय में झांकी सजाई गई। बाल कलाकारों ने श्रीकृष्ण की लीलाओं की झांकी पेश की। इसमें डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण, सीआरपीएफ कमांडेंट आर. बालापुरकर, संस्था के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपेंद्र आदि रहे। ग्लोबल लाइट हाउस सभागार में भी जन्माष्टमी मनाई गई। मिर्जामुराद क्षेत्र के राम जानकी मंदिर, चक्रधारी भगवान मंदिर, बंगला चट्टी के राधा-कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, बेनीपुर के मां शारदा वाटिका, पुरानी बाजार के हनुमान मंदिर आदि मंदिरों में शृंगार कर पूजन हुआ। संवाद
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ग्रामीण क्षेत्र के फूलपुर, मरूई, गरथमा, ओदार, कठिराव और कुआर में झांकियां सजाई गईं। बड़ागांव, सेवापुरी, हरहुआ, आराजीलाईन, चिरईगांव, चोलापुर आदि ब्लाकों के गांवों में जन्माष्टमी मनाई गई। सारनाथ क्षेत्र स्थित ब्रह्माकुमारीज के क्षेत्रीय मुख्यालय में झांकी सजाई गई। बाल कलाकारों ने श्रीकृष्ण की लीलाओं की झांकी पेश की। इसमें डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण, सीआरपीएफ कमांडेंट आर. बालापुरकर, संस्था के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपेंद्र आदि रहे। ग्लोबल लाइट हाउस सभागार में भी जन्माष्टमी मनाई गई। मिर्जामुराद क्षेत्र के राम जानकी मंदिर, चक्रधारी भगवान मंदिर, बंगला चट्टी के राधा-कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, बेनीपुर के मां शारदा वाटिका, पुरानी बाजार के हनुमान मंदिर आदि मंदिरों में शृंगार कर पूजन हुआ। संवाद
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