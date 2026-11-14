खेल की खबरें: तीन खेल मैदानों पर 15 स्पर्धा में 580 खिलाड़ियों ने दिखाया दम, यूपी कॉलेज में चुनी गई टीम

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विकास इंटर कॉलेज की ओर से परमानंदपुर के मिनी स्टेडियम में शुक्रवार सुबह बाल दिवस खेल मेले का आयोजन किया गया। बालक और बालिकाओं की तीन वर्ग में हुई 15 स्पर्धाओं में 575 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। श्रेया पटेल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दो दिवसीय प्रतियोगिता का समापन शनिवार को होगा। विज्ञापन



आयोजन सचिव विकास एजुकेशनल ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. एके सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। एथलेटिक्स की आठ स्पर्धाओं के अलावा हैंडबॉल, रग्बी, जूडो, टेबल टेनिस, रस्सी-कूद, मार्शल आर्ट, रस्साकशी की स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। ऊंची कूद में अनुराग गोंड ने प्रथम और अश्वनी कुमार ने दूसरा स्थान जबकि बालिका वर्ग में आयुषी पटेल ने प्रथम स्थान, आरुषि को दूसरा स्थान मिला। विज्ञापन



बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में सूर्यांश कुमार ने प्रथम जबकि अश्वनी कुमार को दूसरा स्थान मिला। शॉटपुट में आरुषि कुमारी ने प्रथम और नैंसी श्रीवास्तव को दूसरा, 100 मीटर बाधा दौड़ में श्रेया पटेल, कोमल पटेल, जबकि बालक वर्ग में अमन वर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया। अध्यक्षता डॉ. आशा सिंह ने की। आयोजन सचिव विकास एजुकेशनल ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. एके सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। एथलेटिक्स की आठ स्पर्धाओं के अलावा हैंडबॉल, रग्बी, जूडो, टेबल टेनिस, रस्सी-कूद, मार्शल आर्ट, रस्साकशी की स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। ऊंची कूद में अनुराग गोंड ने प्रथम और अश्वनी कुमार ने दूसरा स्थान जबकि बालिका वर्ग में आयुषी पटेल ने प्रथम स्थान, आरुषि को दूसरा स्थान मिला।बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में सूर्यांश कुमार ने प्रथम जबकि अश्वनी कुमार को दूसरा स्थान मिला। शॉटपुट में आरुषि कुमारी ने प्रथम और नैंसी श्रीवास्तव को दूसरा, 100 मीटर बाधा दौड़ में श्रेया पटेल, कोमल पटेल, जबकि बालक वर्ग में अमन वर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया। अध्यक्षता डॉ. आशा सिंह ने की। विज्ञापन विज्ञापन

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यूपी कॉलेज में चुनी गई प्रादेशिक बास्केटबॉल टीम

प्रादेशिक बास्केटबॉल प्रतियोगिता में खेलने के लिए वाराणसी जिले के खिलाड़ियों का ट्रायल शुक्रवार को यूपी कॉलेज में हुआ। 85 खिलाड़ियों ने दो दिवसीय ट्रायल में हिस्सा लिया। कोच कार्तिक राम ने बताया कि सीनियर वर्ग की महिला और पुरुष वर्ग चयन ट्रायल शाम को चार से छह बजे तक हुआ। प्रदर्शन के आधार पर बालक बालिका वर्ग का चयन हुआ। बताया कि महिला वर्ग का मुकाबला अलीगढ़ में 17 नवंबर से होगा जबकि पुरुष वर्ग का मुकाबला गाजियाबाद में होना है। फिलहाल तिथि तय नहीं है।



प्रादेशिक बास्केटबॉल प्रतियोगिता में खेलने के लिए वाराणसी जिले के खिलाड़ियों का ट्रायल शुक्रवार को यूपी कॉलेज में हुआ। 85 खिलाड़ियों ने दो दिवसीय ट्रायल में हिस्सा लिया। कोच कार्तिक राम ने बताया कि सीनियर वर्ग की महिला और पुरुष वर्ग चयन ट्रायल शाम को चार से छह बजे तक हुआ। प्रदर्शन के आधार पर बालक बालिका वर्ग का चयन हुआ। बताया कि महिला वर्ग का मुकाबला अलीगढ़ में 17 नवंबर से होगा जबकि पुरुष वर्ग का मुकाबला गाजियाबाद में होना है। फिलहाल तिथि तय नहीं है।

तीन घटे में 45 खिलाड़ियों में से चुनी गई टीम

खेल विभाग और जूडो संघ की ओर से जिले की सब जूनियर जूडो टीम का चयन 13 नवंबर को दोपहर लोढ़ान इंडोर हॉल में किया गया। जिला जूडो संघ के सचिव डॉ. शम्स तबरेज शंपू ने बताया कि चयन ट्रायल में 45 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 7 ऑफिशियल ने तीन घंटे में टीम चुनी। तकनीकी परीक्षण संजू प्रताप ने किया। जिला जूडो संघ के अध्यक्ष डॉ. एके सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ी 14 नवंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश की टीम के चयन परीक्षण में हिस्सा लेंगे। शनिवार को मंडलीय टीम का ट्रायल हुआ। इसमें चयनित खिलाड़ी लखनऊ में वाराणसी मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।



खेल विभाग और जूडो संघ की ओर से जिले की सब जूनियर जूडो टीम का चयन 13 नवंबर को दोपहर लोढ़ान इंडोर हॉल में किया गया। जिला जूडो संघ के सचिव डॉ. शम्स तबरेज शंपू ने बताया कि चयन ट्रायल में 45 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 7 ऑफिशियल ने तीन घंटे में टीम चुनी। तकनीकी परीक्षण संजू प्रताप ने किया। जिला जूडो संघ के अध्यक्ष डॉ. एके सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ी 14 नवंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश की टीम के चयन परीक्षण में हिस्सा लेंगे। शनिवार को मंडलीय टीम का ट्रायल हुआ। इसमें चयनित खिलाड़ी लखनऊ में वाराणसी मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।

पहाड़ी गांव ने तीन गोल दाग कर जीता मैच

फुटबॉल नर्सरी की ओर से शुक्रवार को बरेका इंटर कॉलेज मैदान पर बालिका वर्ग का फुटबॉल मैच हुआ। यह मैच पहाड़ी गांव और बरेका की टीम के बीच हुआ। भैरव दत्त ने बताया कि पहला गोल खेल के 7वें मिनट में पहाड़ी गांव की टीम की मौसमी ने एकल प्रयास से किया। 15वें मिनट में तन्वी के पास में सिया और 24वें मिनट में मन्नत ने एकल प्रयास से गोल किया। बरेका की ओर से ईशानी ने गोल किया। निर्णय की भूमिका आंचल, पार्वती और अंजलि ने निभाई।



फुटबॉल नर्सरी की ओर से शुक्रवार को बरेका इंटर कॉलेज मैदान पर बालिका वर्ग का फुटबॉल मैच हुआ। यह मैच पहाड़ी गांव और बरेका की टीम के बीच हुआ। भैरव दत्त ने बताया कि पहला गोल खेल के 7वें मिनट में पहाड़ी गांव की टीम की मौसमी ने एकल प्रयास से किया। 15वें मिनट में तन्वी के पास में सिया और 24वें मिनट में मन्नत ने एकल प्रयास से गोल किया। बरेका की ओर से ईशानी ने गोल किया। निर्णय की भूमिका आंचल, पार्वती और अंजलि ने निभाई।

धीरेंद्र महिला कॉलेज अंतर महाविद्यालयीय वॉलीबॉल का चैंपियन

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर धीरेंद्र महिला पीजी कॉलेज की टीम ने अंतर महाविद्यालयीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीत ली है। धीरेंद्र महिला पीजी कॉलेज की मेजबानी में प्रतियोगिता सुंदरपुर परिसर में खेली गई। प्रतियोगिता में चार महाविद्यालयों की 64 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। काशी विद्यापीठ क्रीड़ा परिषद की सचिव डॉ. ऊर्जास्विता सिंह ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय सेवापुरी, उदय प्रताप कॉलेज और धीरेंद्र महिला पीजी कॉलेज की टीम ने हिस्सा लिया।



फाइनल मुकाबला राजकीय महाविद्यालय सेवापुरी और धीरेंद्र महिला पीजी कॉलेज की टीम के बीच खेला गया। इसमें धीरेंद्र महिला पीजी कॉलेज की टीम ने एकतरफा प्रदर्शन कर 24-8 से जीत दर्ज की। प्राचार्या डॉ. नलिनी मिश्रा ने विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी। कहा कि खेलकूद विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है।



खेल न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं। संचालन शारीरिक शिक्षा विभाग की डॉ. निशा यादव, धन्यवाद मीरा कुमारी ने दिया। प्रो. संजय कुमार सिंह, डॉ. राधेश्याम राय, चंद्रमोहन यादव, डॉ. मुकेश कुमार पंत मौजूद रहे।