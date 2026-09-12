वाराणसी: कुश्ती प्रतियोगिता के लिए छह अखाड़ों में 200 खिलाड़ी लगाएंगे दांव, पढ़ें- खेल जगत से जुड़ी खबरें

एथलेटिक्स में त्वरित निर्णय लेने के लिए तकनीकी समझ जरूरी

आधुनिक एथलेटिक्स के दौरान तेजी से निर्णय लेना होता है। इसमें खिलाड़ी के गति ही नहीं उसके सही नियमों का पालन कराने पर ध्यान देना होता है। उक्त बातें बीएचयू शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रो. टी ओनिमा रेड्डी ने कहीं। उन्होंने कहा कि तकनीकी समझ के साथ व्यावहारिक दक्ष होने के साथ त्वरित और सटीक निर्णय लेने की क्षमता मैच ऑफिशियल के लिए आवश्यक है। निर्णयन केवल नियमों को जानने तक सीमित नहीं है। बीएचयू के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा एथलेटिक्स में उभरते रुझान एवं नियमों के प्रयोग राष्ट्रीय कार्यशाला 7 से 13 सितंबर तक आयोजित है। दलवीर सिंह कौन्तेय ने ट्रैक स्पर्धाओं के तकनीकी पहलुओं और फोटो-फिनिश प्रौद्योगिकी की जानकारी दी। इस मौके पर विभागाध्यक्ष प्रो विक्रम सिंह, प्रो दीपक डोगरा आदि मौजूद रहे।



यंग हीरोज की टीम ने मंगलपुर स्पोर्टिंग को दो गोल से हराया

बरेका इंटर कॉलेज के फुटबॉल मैदान पर शुक्रवार को दो मैच होने थे लेकिन वाराणसी खेल छात्रावास के नहीं आने की वजह से इंटर काशी की टीम को वाक ओवर मिला। खेल छात्रावास अपने आखिरी मैच में नहीं आई थी। दूसरे मैच में यंग हीरोज की टीम ने मंगलपुर स्पोर्टिंग की टीम को 2-0 के स्कोर से हरा दिया। यंग हीरोज और मंगलपुर स्पोर्टिंग के बीच खेला गया पहला हाफ गोल रहित बराबरी पर छूटी। दूसरे हाफ में खेल के 66वें मिनट में अंकित और 68वें मिनट में संजोग यादव ने गोल कर यंग हीरोज को 2-0 से जीतने में मदद की। उक्त जानकारी जिला फुटबॉल एसोसिएशन के संयुक्त सचिव चितहर प्रसाद ने दी है।