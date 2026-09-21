खेल: बैडमिंटन व टेबल टेनिस में 922 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग, कल से राज्यस्तरीय प्रतियोगिता; तय हुई जिम्मेदारी

मंडलीय क्रीड़ा सचिव नईम अहमद के अनुसार प्रतियोगिता के समय-सारणी के अनुसार, सभी प्रतिभागी टीमों को 23 सितंबर की सुबह 11 बजे तक स्टेडियम में रिपोर्ट करना होगा। उसी दिन दोपहर चार बजे ड्रॉ एवं फिक्सचर जारी किए जाएंगे, जिसके तुरंत बाद सायंकाल पांच बजे से औपचारिक रूप से मैच प्रारंभ हो जाएंगे।



प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों तथा स्पोर्ट्स कॉलेजों (लखनऊ, गोरखपुर, सैफई) एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 श्रेणियों के कुल 922 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें 468 बालक प्रतिभागी तथा 454 बालिका प्रतिभागी शामिल हैं। बालकों की स्पर्धाओं में अंडर-14 में 149, अंडर-17 में 161 तथा अंडर-19 श्रेणी में 158 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। वहीं बालिकाओं के मुकाबलों में अंडर-14 वर्ग में 139, अंडर-17 वर्ग में 158 तथा अंडर-19 वर्ग में 157 छात्राएं पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी।