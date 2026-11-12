यूपी: वाराणसी-पुणे के बीच 14 नवंबर तक नहीं उड़ेंगे स्पाइसजेट के विमान, दिल्ली की फ्लाइट भी लेट; कर रहे इंतजार

बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। स्पाइसजेट ने वाराणसी और पुणे के बीच संचालित होने वाली अपनी दोनों उड़ानों का परिचालन 14 नवंबर तक रोक दिया है। वहीं, दिल्ली से वाराणसी आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट भी परिचालन संबंधी कारणों से विलंबित रही। अचानक उड़ानें प्रभावित होने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ रहा है।

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पुणे और वाराणसी के बीच स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी-525 नियमित रूप से संचालित होती थी। यह विमान पुणे से दोपहर 3:44 बजे वाराणसी पहुंचता था। इसके बाद वाराणसी से पुणे के लिए फ्लाइट संख्या एसजी-526 शाम 4:20 बजे रवाना होती थी। फिलहाल दोनों उड़ानों का संचालन 14 नवंबर तक रोक दिया गया है। इसके चलते इस अवधि में पुणे और वाराणसी के बीच स्पाइसजेट से सफर करने वाले यात्रियों को दूसरे विकल्प तलाशने होंगे।