यूपी: वाराणसी-पुणे के बीच 14 नवंबर तक नहीं उड़ेंगे स्पाइसजेट के विमान, दिल्ली की फ्लाइट भी लेट; कर रहे इंतजार
वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से स्पाइसजेट की विमान सेवाएं प्रभावित हैं। पुणे-वाराणसी के बीच फ्लाइट संख्या एसजी-525 और एसजी-526 का संचालन 14 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। वहीं, दिल्ली से आने वाली फ्लाइट एसजी-9033 भी विलंबित रही। परिचालन संबंधी कारणों से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। स्पाइसजेट ने वाराणसी और पुणे के बीच संचालित होने वाली अपनी दोनों उड़ानों का परिचालन 14 नवंबर तक रोक दिया है। वहीं, दिल्ली से वाराणसी आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट भी परिचालन संबंधी कारणों से विलंबित रही। अचानक उड़ानें प्रभावित होने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ रहा है।
पुणे और वाराणसी के बीच स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी-525 नियमित रूप से संचालित होती थी। यह विमान पुणे से दोपहर 3:44 बजे वाराणसी पहुंचता था। इसके बाद वाराणसी से पुणे के लिए फ्लाइट संख्या एसजी-526 शाम 4:20 बजे रवाना होती थी। फिलहाल दोनों उड़ानों का संचालन 14 नवंबर तक रोक दिया गया है। इसके चलते इस अवधि में पुणे और वाराणसी के बीच स्पाइसजेट से सफर करने वाले यात्रियों को दूसरे विकल्प तलाशने होंगे।
दिल्ली की उड़ान भी प्रभावित
पुणे रूट के साथ दिल्ली से वाराणसी आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी-9033 भी परिचालन संबंधी कारणों से निर्धारित समय पर नहीं पहुंच सकी। उड़ान में देरी होने से यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। दिल्ली से आने वाले यात्रियों के साथ ही एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे लोगों को भी परेशानी हुई।
परिचालन कारणों से लिया गया फैसला
स्पाइसजेट के मैनेजर राजेश सिंह के अनुसार, परिचालन संबंधी कारणों से पुणे-वाराणसी रूट पर 14 नवंबर तक विमान सेवाओं का संचालन रोक दिया गया है। वहीं, दिल्ली से वाराणसी आने वाली उड़ान भी परिचालन संबंधी कारणों से प्रभावित रही। हालांकि, पुणे रूट पर 14 नवंबर के बाद उड़ानों का संचालन कब से सामान्य होगा, इसे लेकर यात्रियों को एयरलाइन की ओर से जारी अपडेट पर नजर रखनी होगी।
हवाई यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति एयरलाइन से जरूर पता कर लें। इससे अनावश्यक इंतजार और यात्रा संबंधी असुविधा से बचा जा सकता है।