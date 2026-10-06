Varanasi News: सपा ने फूंका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रतीकात्मक पुतला

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मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को सपा ने विरोध जताया। महानगर महासचिव योगेंद्र यादव, रजत बाल्मीकि के नेतृत्व में बीएचयू गेट पर मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के पूर्व कार्यकर्ताओं ने एक कचौड़ी दो समोसा-बीजेपी पर नहीं भरोसा, वोट चोर-गद्दी छोड़, अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद... जैसे नारे लगाए। पुतला दहन में आरती यादव, ज़ाहिद नासिर, अमन यादव, साहिल खान, विनोद यादव, राजेश मौर्या आदि मौजूद रहे। महानगर महासचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश में आठ अक्तूबर तक पदयात्रा, जनजागरण, पुतला दहन आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।