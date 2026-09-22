सोरहिया व्रत: सिर पर बांस की डलिया, हाथों में मां का मुखौटा; महालक्ष्मी मंदिर में तड़के से लगी लंबी कतारें

लक्सा स्थित लक्ष्मीकुंड पर चल रहे 16 दिवसीय पारंपरिक सोरहिया मेले में सोमवार को महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। भोर से ही कुंड परिसर और महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए महिलाओं का तांता लगा रहा। संतान की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना के साथ महिलाओं ने लक्ष्मीकुंड में आस्था की डुबकी लगाई और 16 दिवसीय कठिन व्रत का संकल्प लिया।

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भीड़ से बचने के लिए महिलाएं तड़के चार बजे से ही मंदिर के बाहर कतार में लग गईं। पंचामृत स्नान और नूतन शृंगार के बाद मंदिर के कपाट खुले तो पूरा परिसर मां लक्ष्मी के जयकारों और श्रीसूक्त के मंत्रोच्चार से गूंज उठा। महिलाओं ने पूजा के दौरान 16 अंजलि जल, 16 दूर्वा, 16 अक्षत और 16 गांठ वाला रक्षा-सूत्र यानी सोरहिया डोरा मां के चरणों में अर्पित किया। इसके बाद डोरा अपनी कलाई में बांधा और मंदिर के गर्भगृह की 16 परिक्रमा कर परिवार के आरोग्य की कामना की।